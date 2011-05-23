Карпачова подає клопотання про Луценка

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА звернулася до Печерського районного суду Києва з клопотанням про зміну підсудному екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ запобіжного заходу на не пов’язаний з позбавленням волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого, це було зроблено у відповідь на звернення народних депутатів України й громадських організацій щодо порушення права Ю.ЛУЦЕНКА на свободу та особисту недоторканність.

Омбудсман звертає увагу на те, що стан здоров’я підсудного, який наразі перебуває у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, оцінюється як середнього ступеня важкості. Через голодування у нього загострилися хронічні захворювання, він майже щодня втрачає вагу.

«Європейський суд з прав людини неодноразово констатував порушення статті 2 (право на життя) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод саме через те, що державні органи не вживали адекватних заходів щодо надання допомоги ув’язненим, в тому числі шляхом звільнення з-під варти тих, хто голодував», - наголосила Н.КАРПАЧОВА.

Як відомо, наразі справа "Луценко проти України" знаходиться у Європейському суді з прав людини з наданням пріоритету у розгляді. Європейським судом справу передано на комунікацію уряду України, від якого очікують пояснень з обставин затримання та арешту Ю.ЛУЦЕНКА, зазначили у прес-службі омбудсмана.

«З метою запобігання порушенню конституційних прав Юрія ЛУЦЕНКА на життя, здоров’я, свободу та особисту недоторканість Уповноважений з прав людини, звертаючись до Печерського районного суду міста Києва, просить також врахувати: Ю.ЛУЦЕНКО одружений, має двох дітей (один з яких неповнолітній), позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, є активним громадським та політичним діячем. До того ж з клопотанням про взяття його на поруки до Печерського районного суду міста Києва звернулися майже сто народних депутатів України», - йдеться у повідомленні.

Як наголосили у прес-службі Омбудсмана, Н.КАРПАЧОВА сподівається, що під час попереднього розгляду справи Печерський районний суд прийме справедливе рішення щодо міри запобіжного заходу Ю.ЛУЦЕНКУ з урахуванням усіх обставин, викладених у її клопотанні.