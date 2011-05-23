Луценку обіцяли побачення з дітьми в обмін на покази проти Тимошенко?

Дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Ірина ЛУЦЕНКО заявляє, що слідчий Генеральної прокуратури Сергій ВОЙЧЕНКО обіцяв Ю.ЛУЦЕНКУ побачення з дітьми в обмін на свідчення проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Про це вона сказала в інтерв`ю «Газете по-киевски» (№49).

«Коли ще Юра був у СІЗО, діти просили влаштувати побачення. Я телефонувала, попросила пустити дітей. ВОЙЧЕНКО того ж дня прибіг до ЛУЦЕНКА і каже: «Дозволю побачення з дітьми, якщо дасте нам щось на ТИМОШЕНКО», - сказала І.ЛУЦЕНКО.