Фільм про Чорнобиль ще не знятий - а скандал вже є

Зйомки нового українського художнього фільму про Чорнобиль ще не завершені, а прокуратура вже заявляє про махінації на 5 млн. грн., пише журнал WEEKLY.UA.

Генпрокуратура України звинуватила посадовців Державної служби кінематографії в службовій халатності, що призвела до серйозних наслідків. За інформацією слідчих, Держкіно в 2006 році перерахувало 7 млн. грн. на зйомки на державне замовлення фільму «Зона» і контролювало витрати на його виробництво. «Йдеться про фільм, присвячений Чорнобильській катастрофі, - першій повнометражній картині режисера Тараса ТОМЕНКА», - пояснила екс-голова Держслужби кінематографії (у 2006–2010 роках), керівник Національного центру Довженка Ганна ЧМІЛЬ.

Прокуратура встановила, що на виконання договору знімальна група уклала угоди про надання послуг з двома фірмами «з ознаками фіктивності». Звинуваченим чиновникам загрожує позбавлення волі на строк від двох до п`яти років, позбавлення права обіймати керівні посади на строк до трьох років і штраф до 4 тис. грн.

Режисер стрічки Т.ТОМЕНКО і продюсер фільму Діна БОРИСЕНКО звинувачення на свою адресу відкидають. «На момент виконання замовлення знімальної групи фірми, в яких у ГПУ знайшли «ознаки фіктивності», діяли в правовому полі, а до їх подальшої долі ми не маємо жодного стосунку», - зазначила Д.БОРИСЕНКО WEEKLY.UA

«Мабуть, комусь заважає український художній фільм про Чорнобиль, хоча за кордоном їх знято вже кілька. Недаремно мене викликали для перевірки до контррозвідки СБУ», - сказав Т.ТОМЕНКО. За словами режисера, під час роботи над стрічкою «відкрилися нові факти про обставини аварії на Чорнобильській АЕС» і сценарій фільму довелося переробляти.

Т.ТОМЕНКО повідомив, що зйомки фільму згідно з угодою з Держкіно завершаться в грудні, а вихід у прокат заплановано на квітень майбутнього року, до наступних роковин Чорнобильської катастрофи.