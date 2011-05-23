Суд дозволив Луценку мати ще трьох захисників

Печерський районний суд задовольнив клопотання про допуск ще трьох захисників колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив сьогодні, розглянувши клопотання Ю.ЛУЦЕНКА.

Таким чином, захисниками Ю.ЛУЦЕНКА також є Олексій БАГАНЕЦЬ, Ігор БАЛИК, Сергій ДЗІГОРА.

Як повідомлялося, адвокатом Ю.ЛУЦЕНКА є Ігор ФОМІН, дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО є його захисницею.

У своєму клопотанні Ю.ЛУЦЕНКО також просив суд допустити до участі у його справі як адвоката Геннадія МОСКАЛЯ.