Луценку дадуть рекомендації лікарів, й повернуть до СІЗО

Після завершення медичного обстеження колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА переведуть з лікарні до Київського слідчого ізолятора.

Про це УНІАН повідомили у Відділі у зв‘язках із засобами масової інформації Державної пенітенціарної служби України.

«За згодою слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України взятий під варту ЛУЦЕНКО Ю.В. проходив медичне обстеження у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. По завершенні обстеження Ю.ЛУЦЕНКА буде повернуто до Київського слідчого ізолятора з відповідними рекомендаціями лікарів щодо подальшого контролю за станом його здоров‘я», - повідомляє пенітенціарна служба.

За її даними, стан здоров‘я Ю.ЛУЦЕНКА оцінюється як такий, що відповідає перебігу голодування.

Зазначене питання перебуває на контролі в Державній пенітенціарній службі України.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО почав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА із слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Сьогодні Печерський суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА.