Наливайченко: Прапори перемоги перетворили на «флажки» розбрату

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що влада піднімає червоний прапор над бідністю і злиднями ветеранів.

Таку думку він висловив, коментуючи підписання Президентом України закону про червоний прапор, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Над бідністю, злиднями і зубожінням ветеранів війни, які не мають ані ліків, ані повноцінної підтримки, ані елементарної уваги (окрім тієї, що раз на рік), влада не зуміла придумати нічого іншого, як підняти червоний прапор», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його переконання, влада ігнорує настрої і потреби людей. Він вважає, що слова про підтримку ветеранів, про допомогу дітям війни, про порозуміння всередині країни стали відвертою профанацією. «Замість допомоги людям, замість нового житла, квартир, замість підвищення пенсій і надання належних грошових виплат, не кажучи про нормальне медичне обслуговування, влада стала співавтором війни прапорів», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він зауважив, що інтереси звичайних людей нецікаві політикам і політтехнологам. «Їх цікавлять бійки, конфлікти і протистояння. Цей досвід веде свій слід від російських консультантів з 2004 року. Прапори перемоги перетворили на "флажки" розбрату», - відзначив політик. «З підписом під законом про обов’язкове вивішування червоних прапорів влада взяла на себе пряму відповідальність за неспокій в країні, який вже було пережито 9 травня», - наголосив він.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, «відтепер на порядку денному провокаторів - 22 червня. Влада не тільки не запобігає конфлікту, але створює для нього всі необхідні сприятливі умови».

«Це зроблено з єдиною метою – влада має намір розділити людей, щоб, серед іншого, не допустити загальноукраїнських акцій протесту та уникнути політичної відповідальності», - вважає голова політради «Нашої України».

За його словами, за місяць до 22 червня «Наша Україна» закликає усіх українців не давати жодної підтримки політиці і політикам, що ведуть до громадянського протистояння та розколу України. «Ми звертаємося до усіх патріотичних і демократичних сил виявити мудрість та спільно діяти для зміцнення національної єдності. Країну хочуть розколоти, і ми не маємо цього допустити», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Сьогодні «Наша Україна» також ініціює звернення народних депутатів до Конституційного Суду України з вимогою скасування провокаційного закону про червоний прапор.﻿