У Мексиці знайшли «ідеального» кандидата на місце глави МВФ

Мексика запропонує обрати на пост керівника Міжнародного валютного фонду голову місцевого Центробанку Агустіна КАРСТЕНСА (Agustin Carstens). Про це повідомляє ВВС News з посиланням на заяву міністра фінансів Мексики Ернесто КОРДЕРО.

Раніше А.КАРСТЕНС вже працював у МВФ: він був заступником управляючого директора організації по Мексиці, Іспанії, Венесуелі та Центральній Америці.

Е.КОРДЕРО відзначив, що А.КАРСТЕНС є "ідеальним" кандидатом на місце в МВФ, оскільки володіє значним досвідом роботи у фінансовому секторі як у Мексиці, так і на міжнародному рівні. Про це з посиланням на The Financial Times повідомляє Лента.ру.

Країнам, які входять в МВФ, належить обрати нового керівника через дострокову відставку Домініка СТРОСС-КАНА. Він вимушений був звільнитися зі свого поста через те, що йому були пред`явлені звинувачення у спробі згвалтування в США.

За існуючою зараз традицією посаду керівника МВФ завжди обіймає європеєць, а посаду глави Світового банку - американець. Країни, що розвиваються, вже не раз висловлювали незадоволення такою традицією і закликали призначити в МВФ представника іншого континенту.

Зокрема, свою кандидатуру вирішили виставити і в СНД. 19 травня стало відомо, що колишні радянські республіки вирішили висунути на пост глави МВФ кандидатуру керівника ЦБ Казахстану Григорія МАРЧЕНКА.

Проте, основними претендентами на пост керівника МВФ все ж таки вважаються європейці. Зокрема, у ЗМІ неодноразово згадувалося ім`я міністра фінансів Франції Крістін ЛАГАРД. Про підтримку К.ЛАГАРД, наприклад, вже заявили у Швеції та Нідерландах, відзначає Agence France-Presse.