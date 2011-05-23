У Мексиці знайшли «ідеального» кандидата на місце глави МВФ
Традицію хочуть поламати
Мексика запропонує обрати на пост керівника Міжнародного валютного фонду голову місцевого Центробанку Агустіна КАРСТЕНСА (Agustin Carstens). Про це повідомляє ВВС News з посиланням на заяву міністра фінансів Мексики Ернесто КОРДЕРО.
Раніше А.КАРСТЕНС вже працював у МВФ: він був заступником управляючого директора організації по Мексиці, Іспанії, Венесуелі та Центральній Америці.
Е.КОРДЕРО відзначив, що А.КАРСТЕНС є "ідеальним" кандидатом на місце в МВФ, оскільки володіє значним досвідом роботи у фінансовому секторі як у Мексиці, так і на міжнародному рівні. Про це з посиланням на The Financial Times повідомляє Лента.ру.
Країнам, які входять в МВФ, належить обрати нового керівника через дострокову відставку Домініка СТРОСС-КАНА. Він вимушений був звільнитися зі свого поста через те, що йому були пред`явлені звинувачення у спробі згвалтування в США.
За існуючою зараз традицією посаду керівника МВФ завжди обіймає європеєць, а посаду глави Світового банку - американець. Країни, що розвиваються, вже не раз висловлювали незадоволення такою традицією і закликали призначити в МВФ представника іншого континенту.
Зокрема, свою кандидатуру вирішили виставити і в СНД. 19 травня стало відомо, що колишні радянські республіки вирішили висунути на пост глави МВФ кандидатуру керівника ЦБ Казахстану Григорія МАРЧЕНКА.
Проте, основними претендентами на пост керівника МВФ все ж таки вважаються європейці. Зокрема, у ЗМІ неодноразово згадувалося ім`я міністра фінансів Франції Крістін ЛАГАРД. Про підтримку К.ЛАГАРД, наприклад, вже заявили у Швеції та Нідерландах, відзначає Agence France-Presse.