Луценка залишили за гратами

Печерський районний суд Києва призначив для розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, залишивши йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення майже після годинної перерви оголосив головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Перше судове засідання у справі по суті має розпочатись 27 травня об 11.00.

Таким чином, Печерський райсуд Києва визнав, що ця справа підсудна йому.

Водночас, суд відхилив заявлену Ю.ЛУЦЕНКОМ низку клопотань: про зміну запобіжного заходу, про закриття справи, про розгляд справи судом присяжних, про розгляд справи у відкритому режимі, а також про відвід судді С.ВОВКА.

У рішенні суд не вказав, до якого терміну Ю.ЛУЦЕНКУ подовжено термін перебування під вартою.

Крім того, як повідомляє прес-служба партії «Народна самооборона», суд прийняв рішення, що справа розглядатиметься у всіх частинах, що стосується документів, які мають державну таємницю, в закритому режимі.

Оголошення рішення суду відбувалося за відсутності адвокатів та більшості журналістів.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО почав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА із слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Сьогодні Печерський суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА.