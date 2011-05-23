Луценка залишили за гратами

15:19, 23 травня 2011
Політика
5026 0

Засідання у справі по суті - 27 травня

Печерський районний суд Києва призначив для розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, залишивши йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення майже після годинної перерви оголосив головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Перше судове засідання у справі по суті має розпочатись 27 травня об 11.00.

Таким чином, Печерський райсуд Києва визнав, що ця справа підсудна йому.

Водночас, суд відхилив заявлену Ю.ЛУЦЕНКОМ низку клопотань: про зміну запобіжного заходу, про закриття справи, про розгляд справи судом присяжних, про розгляд справи у відкритому режимі, а також про відвід судді С.ВОВКА.

У рішенні суд не вказав, до якого терміну Ю.ЛУЦЕНКУ подовжено термін перебування під вартою.

Крім того, як повідомляє прес-служба партії «Народна самооборона», суд прийняв рішення, що справа розглядатиметься у всіх частинах, що стосується документів, які мають державну таємницю, в закритому режимі.

Оголошення рішення суду відбувалося за відсутності адвокатів та більшості журналістів.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО почав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА із слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Сьогодні Печерський суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА.

 

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter