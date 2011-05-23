Командувач ЧФ РФ: У нас з Україною немає секретів один від одного

Командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ вважає високим нинішній рівень довіри між російськими й українськими військовими моряками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КОРОЛЬОВ заявив журналістам після урочистої церемонії відкриття українсько-російських навчань «Фарватер миру-2011», відповідаючи на питання, чи «довіряють моряки Росії й України один одному».

«Якщо ми ходимо в єдиному строю, зокрема й сьогодні, на відкритті навчань, це, мабуть, свідчить про рівень довіри, взаєморозуміння і взаємодію. У нас немає секретів один від одного», - наголосив В.КОРОЛЬОВ.

За його словами, російська сторона розглядає «ці навчання не тільки як перевірку рівня підготовки наших військовослужбовців, а й, напевне, перш за все, як один із способів демонстрації прагнення двох братських, дружніх флотів до стабільності, миру в нашому регіоні».

Відповідаючи на питання про актуальність навчань (УНІАН: темою «Фарватеру миру-2011» є проведення міжнародної гуманітарної операції в кризовому районі), командувач ЧФ РФ відзначив: «Без жодного сумніву, ми вважаємо, що саме проведення такого масштабу і такого формату навчання, які ми зараз організовуємо, є злободенним і актуальним».

За словами В.КОРОЛЬОВА, «одна з цілей, яку ми ставимо перед собою, це визначити форми і способи застосування сил у миротворчій операції. Подивимося, як у нас все це вийде. У кожної сторони в керівних документах є свої нюанси. Братимемо все найкраще один в одного».

У свою чергу командувач українських ВМС адмірал Віктор МАКСИМОВ також високо оцінив рівень співпраці флотів.

Зокрема, він, серед іншого, поінформував, що в святкуванні Дня флоту України візьме участь корабель Чорноморського флоту РФ, а в святкуванні Дня Військово-морського флоту Росії - корабель ВМС України.

«Під час проведення Дня флоту України - ми з командувачем Чорноморського флоту Росії про це вже говорили - буде представлений російський корабель. Під час святкування Дня Військово-морського флоту Російської Федерації в парадному строю кораблів російського ЧФ стоятиме й один з українських кораблів, і ми разом братимемо участь у проведенні заходів», - сказав В.МАКСИМОВ.

Як повідомлялося, професійне свято українських військових моряків відзначатиметься першої неділі липня.