Адвокат зрозумів, що Луценка триматимуть під арештом «безстроково»

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО перебуватиме під вартою доти, доки суд не змінить своєї думки щодо доцільності подальшого його тримання під арештом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам після завершення судового засідання заявив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН.

«Поки суд не змінить своєї позиції в частині міри запобіжного заходу, він буде утримуватися під вартою фактично безстроково, поки буде слухатися ця справа або поки суд не змінить свого рішення», - сказав І.ФОМІН.

Він зауважив, що на цій стадії перебігу подій у справі все залежить саме від позиції суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 травня, Печерський районний суд Києва призначив для розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, залишивши йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перше судове засідання у справі по суті має розпочатись 27 травня об 11.00.

Водночас суд відхилив заявлену Ю.ЛУЦЕНКОМ низку клопотань: про зміну запобіжного заходу, про закриття справи, про розгляд справи судом присяжних, про розгляд справи у відкритому режимі, а також про відвід судді Сергія ВОВКА.

У рішенні суд не вказав, до якого терміну Ю.ЛУЦЕНКУ подовжено термін перебування під вартою.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО почав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА із слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Сьогодні Печерський суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА.