Міліція перекрила Хрещатик, щоб вивезти Луценка з Печерського суду

Міліція на кілька хвилин перекрила пішохідну частину на одному боці Хрещатика, біля в’їзду до Печерського районного суду Києва, щоб конвой зміг вивезти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з будівлі суду.

Як передає кореспондент УНІАН, для цього упоперек тротуару у дві шеренги вишикувались працівники міліції та спецпідрозділу «Беркут».

Наразі екс-міністр в супроводі конвою залишив приміщення Печерського райсуду.

Ані журналісти, ані адвокат, ані дружина Ю.ЛУЕЦНКА не знають, куди його повезли: у лікарню чи в СІЗО.