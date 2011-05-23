Міліція перекрила Хрещатик, щоб вивезти Луценка з Печерського суду
16:09, 23 травня 2011Політика
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Пішохідну частину
Міліція на кілька хвилин перекрила пішохідну частину на одному боці Хрещатика, біля в’їзду до Печерського районного суду Києва, щоб конвой зміг вивезти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з будівлі суду.
Як передає кореспондент УНІАН, для цього упоперек тротуару у дві шеренги вишикувались працівники міліції та спецпідрозділу «Беркут».
Наразі екс-міністр в супроводі конвою залишив приміщення Печерського райсуду.
Ані журналісти, ані адвокат, ані дружина Ю.ЛУЕЦНКА не знають, куди його повезли: у лікарню чи в СІЗО.
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