Нємцов застерігає Україну від «згубного путінського шляху»

Позбавлення волі українських опозиціонерів свідчитиме про «путінський» сценарій розвитку України.

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив співголова російської Партії народної свободи Борис НЄМЦОВ.

«Якщо опозиція опиниться вся за гратами, то, я боюся, що ви підете згубним путінським шляхом, і це буде жахливо. Сподіваюся, що такого сценарію в Україні ніхто не допустить», - сказав Б.НЄМЦОВ.

При цьому він зазначив, що на сьогодні в Україні більше демократії, ніж в Росії, оскільки представники опозиції можуть бути запрошені на центральні українські канали, що неможливе в РФ.

«Те, що рейтинг Президента менше за 20%, свідчить про те, що опозиція діє, його критикують», - сказав Б.НЄМЦОВ.

На його думку, світова спільнота впливатиме на ситуацію в Україні, адже всі серйозні українські партії виступають за європейський вибір, і навряд чи нинішні керівники захочуть розірвати відносини з Євросоюзом і ОБСЄ.

Разом з тим Б.НЄМЦОВ висловив думку, що судовий процес у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА політичний мотивований.

«Мене не полишає відчуття, що там (у справі Ю.ЛУЦЕНКА) не стільки боротьба з корупцією, скільки боротьба з опозицією», - сказав Б.НЄМЦОВ.

За словами російського політика, у ході недавніх відвідин України у нього склалося враження, що 80% українців не вірять у справедливість і чесність українських судів, тому всі резонансні справи проти колишніх урядовців і нинішніх опозиціонерів повинні розглядати суди присяжних.

«Якщо суд присяжних судитиме, наприклад, ТИМОШЕНКО, є шанс, що це буде об`єктивний процес, якщо це буде як у нас – Басманний суд - аналог вашого Печерського суду, - то яке б рішення він не виніс, в нього ніхто не повірить», - сказав Б.НЄМЦОВ.