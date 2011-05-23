Колесніков радить Луценку зібратися з силами

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ радить екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ не політизувати свій захист на судовому процесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Я вважаю, що Юрій має зібрати в собі сили, щоб себе захистити. Саме захистити і концентрувати своїх адвокатів на пошуки аргументів невинності, а не на політичні заяви», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

«Я впевнений, що якщо адвокати глибоко розберуть ті правопорушення, в яких його звинувачують, він може добитися певного позитивного результату для себе. А поки що по суті ніхто нічого не говорить. Всі говорять про політику. Тому я бажаю, щоб він гідно себе захистив», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Водночас він заявив, що не коментуватиме питання журналістів про те, що запобіжний захід для Ю.ЛУЦЕНКА фактично не відповідає тому злочину, в якому він звинувачується.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва сьогодні призначив для розгляду по суті кримінальну справу за звинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА, залишивши йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.