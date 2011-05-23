Що молодь шукає в Інтернеті (опитування)

Сучасні студенти називають інтернет невід`ємною частиною свого життя.

Про це заявили експерти Інституту Горшеніна під час XII Міжнародної наукової конференції «Мережеве суспільство – мережева економіка в Центральній і Східній Європі», організованої Люблінським католицьким університетом ім. Іоанна Павла II (Наленчов, Польща).

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, під час доповіді делегації, озвученої на конференції, були представлені результати Міжнародного дослідження Інституту Горшеніна «Студенти – образ майбутнього», проведеного в Україні, Росії, Польщі й Казахстані.

За даними опитування, переважна більшість українських, російських, казахських і польських студентів користуються інтернетом щодня. При цьому найбільш часті звернення молоді до мережі пов`язані з роботою, навчанням (Польща – 86,2%, Україна – 79,5%, Росія – 77,9%, Казахстан – 71,1%). Далі слідує пошук будь-якого роду інформації (Польща – 79,1%, Україна – 76,2%, Росія – 71,1%, Казахстан – 60,0%), а також звернення до інтернету з розважальними цілями (Польща – 66,1%, Росія – 60,9%, Україна – 59,6%, Казахстан – 38,9%). Крім того, значна кількість студентів усіх країн, в яких проводилося дослідження, стежить за допомогою інтернету за світовими новинами, користуються електронною поштою, спілкуються онлайн з іншими людьми.

При цьому, в Росії (61,4%) і Україні (56,6%) інтернет більш популярний як засіб спілкування в чатах, на форумах, у соціальних мережах, тоді як в Польщі – як засіб спілкування з родичами (68,8%), а в Казахстані проживає найбільша кількість тих, хто шукає за допомогою мережі нових друзів – 24,6%.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти – образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 5 тис. 155 студентів у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану. У повному обсягу це дослідження можна знайти на офіційному сайті Інституту Горшеніна: http://institute.gorshenin.ua/.