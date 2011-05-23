Луценко припинить голодування завтра

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО написав офіційну заяву про припинення голодування.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

У прес-службі нагадали, що з будівлі Печерського районного суду Києва Ю.ЛУЦЕНКА доставили в слідчий ізолятор, а не в Лікарню швидкої медичної допомоги, де він перебував раніше.

"У СІЗО Юрій ЛУЦЕНКО подав офіційну заяву про відмову від голодування з 24 травня 2011 року», - підкреслили у відомстві.

«Процес виходу з голодування проводитиметься під контролем медичних працівників слідчого ізолятора", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО 22 квітня почав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Із 10 травня Ю.ЛУЦЕНКО перебував у лікарні швидкої допомоги Києва, куди його було доставлено із СІЗО на медобстеження через погіршення стану здоров’я у зв’язку з голодуванням.

Сьогодні у Державній пенітенціарній службі України поінформували, що після засідання Печерського районного суду Києва Ю.ЛУЦЕНКА знову доставили до Київського слідчого ізолятору.

«Він пройшов медичне обстеження і з відповідними рекомендаціями він у подальшому буде перебувати у слідчому ізоляторі», - сказали у прес-службі відомства.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 23 травня, Печерський суд призначив до розгляду по суті справу за обвинуваченням Ю.ЛУЦЕНКО на 27 травня і залишив екс-міністру міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.