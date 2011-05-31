Прокуратура звітує про повернення державі понад 2 тис. га землі

Вжитими органами прокуратури заходами правозахисного та представницького характеру попереджено безпідставне надання іншим особам земельних ділянок державної та комунальної власності загальною площею 10 тис. га, реально повернуто понад 2 тис. га, відшкодовано до бюджету 37,7 млн грн.

На розгляді у судах перебувають позови прокурорів про відшкодування коштів та повернення на користь держави 21 тис. га земель на загальну суму понад 2 млрд грн, повідомляє офіційний сайт ГПУ.

Прокурорські перевірки засвідчили, що поширеними є факти прийняття органами місцевої влади та самоврядування необґрунтованих рішень про передачу особам у користування або у власність земель державної і комунальної власності. При цьому не дотримуються вимоги закону щодо проведення обов`язкової експертизи землевпорядної документації, попереднього вилучення ділянок, у тому числі з користування державних підприємств та установ тощо.

У поточному році прокурорами опротестовано та оскаржено до суду майже 5 тис. таких рішень, внаслідок чого вдалось попередити вибуття із державної власності 10 тис. га земель.

Так, рішеннями Київської міської ради від 01.10.2007 всупереч вимогам законодавства передано кільком обслуговуючим кооперативам у власність та оренду землі природно-заповідного та історико-культурного призначення загальною площею майже 1,5 тис. га, що розташовані в межах території ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків", національного природного парку "Голосіївський", державного заказника "Лісники" та охоронюваного ландшафту Музею народної архітектури та побуту ПАН України (с. Пирогів). У подальшому кооперативи передали земельні ділянки до статутного фонду інших товариств.

З огляду на порушення чинного законодавства Генеральною прокуратурою України до господарського суду м. Києва пред`явлено 17 позовів про визнання недійсними рішень Київської міської ради, державних актів, виданих кооперативам, припинення права власності комерційних структур та повернення цих земель у власність територіальної громади міста Києва. На даний час господарським судом м. Києва задоволено 14 позовів щодо земель площею 1,2 тис. га, вартістю майже 1,8 млрд грн.

Крім того, принесено 17 протестів, з яких 14 вже задоволено, про скасування висновків Держкомзему України щодо погодження відведення вказаних земельних ділянок природно-заповідного фонду кооперативам для будівництва, один з яких задоволено, інші перебувають на розгляді.

Збільшилась кількість виявлених кримінально караних діянь посадовців. Упродовж чотирьох місяців поточного року органами прокуратури України за фактами злочинів, пов`язаних із земельними ділянками площею 5,5 тис. га, порушено 374 кримінальних справи, з яких 139 направлено до суду.

Стосовно службових осіб органів Держземагентства цього року порушено 43 кримінальні справи, 7 з яких направлено до суду.

Прокурорськими перевірками виявлено випадки самовільного зайняття земель, використання земель не за цільовим призначенням, порушення земленабувачами зобов`язань за укладеними договорами.

З метою повернення таких земельних ділянок прокурори застосовували цивільно-правові повноваження. Наразі заявлено 5,7 тис. позовів про повернення земельних ділянок загальною площею 26,7 тис. га та відшкодування збитків на суму понад 2,1 млрд грн.

Судами задоволені позови про повернення у державну власність понад 5,7 тис. га земель та відшкодування збитків на суму 112 млн грн, з яких реально виконано рішень про повернення понад 2 тис. га і відшкодовано 85 млн грн.

Водночас прокурорами у позасудовому порядку відшкодовано ще 37 млн грн.

З метою недопущення незаконної передачі земельних ділянок органами прокуратури забезпечено участь у 437 справах, за результатами розгляду яких попереджено збитки державі у сумі 5,3 млн грн.

Також, прокурорами ініційовано перегляд судових рішень у 382 справах за позовами інших осіб, після розгляду 198 рішень скасовано, попереджено 1,6 млн грн збитків.