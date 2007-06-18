Мороз готовий закрити Верховну Раду на чотири дні

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ пропонує закрити поточну сесію Верховної Ради до початку засідань Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією О.МОРОЗ виступив сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і парламентських комітетів.

О.МОРОЗ зазначив, що проведення щорічної сесії ПА ОБСЄ є відповідальним заходом.

За його словами, основні заходи щорічної сесії цієї організації відбуватимуться у приміщенні Верховної Ради. «Тому ми не можемо в цей період працювати в пленарному режимі», - сказав О.МОРОЗ.

Він наголосив, що з цією метою третю сесію ВР п’ятого скликання необхідно закрити до початку 16-ї сесії ПА ОБСЄ.

При цьому О.МОРОЗ не виключив, що після проведення цього заходу ВР може зібратися для проведення позачергової сесії за ініціативи керівника парламенту чи 150 народних депутатів.

Як повідомлялося раніше, 16-та щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ відбудеться у Києві з 5 до 9 липня.