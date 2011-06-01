Кузьмін розповів, як Тимошенко і її захисник граються в хованки зі слідчим

Перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявляє, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО із 20 квітня жодного разу не з’явилася до ГПУ та до цього часу не знайомиться з матеріалами порушених проти неї кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді, виступаючи з відповідною інформацією Генпрокуратури щодо справ Ю.ТИМОШЕНКО.

Р.КУЗЬМІН наголосив, що справа не може бути передана до суду, поки обвинувачення не поставить свій підпис під протоколом про ознайомлення з матеріалами.

«Але я можу сказати, що жодного разу Юлія Володимирівна не була у слідчого і не знайомилася зі справами», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Крім того, за словами першого заступника генпрокурора, Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник Сергій ВЛАСЕНКО постійно зривають слідчі дії у кримінальній справі, що стосується газових угод 2009 року. «Приходить Юлія Володимирівна до слідчого і каже, що слідчі дії вона буде виконувати, але тільки із захисником. А захисника немає. Наступний день приходить захисник і каже, що буде виконувати слідчі дії, але немає підзахисної», - сказав Р.КУЗЬМІН. І так, за словами першого заступника генпрокурора, продовжується щодня.

«В залі суду Юлії Володимирівні була вручена повістка, але вона її демонстративно викинула і сказала, що вона не з’явиться. Такі приклади можна наводити довго», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Він також зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО під час ознайомлення з матеріалами замість того, щоб поставити свій підпис, пише: «Президент зраджує національним інтересам, прокуратура та слідчі прокуратури фабрикують кримінальні справи за вказівкою мафії, мафія керує Україною, кожен злочинець буде відповідати перед судом… Слава Україні! Юлія ТИМОШЕНКО». В іншому протоколі, додав Р.КУЗЬМІН, Ю.ТИМОШЕНКО написала: «Справа повністю сфальсифікована, ГПУ під впливом мафії».

«Що робити слідчому прокуратури, який вимушений бачити таке кожен день і терпіти. Останній раз слідчому прокуратури було сказано, що він, а також інші посадовці прокуратури, будуть заарештовані одразу після того, як ТИМОШЕНКО прийде до влади», - додав Р.КУЗЬМІН.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО 25 травня заявила, що Генпрокуратура обмежує її право на ознайомлення з матеріалами порушеної проти неї кримінальної справи.

«Після того, як вони сфабрикували цю кримінальну справу, вони тепер хочуть, по суті, де-факто заборонити мені знайомитися з матеріалами справи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу її захисник С.ВЛАСЕНКО повідомив, що слідчий сьогодні висловився про можливість ознайомлення з усіма 14 томами кримінальної справи впродовж тижня. Водночас він зазначив, що слідчий не встановлював термін ознайомлення з матеріалами справи певними процедурними документами.