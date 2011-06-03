Пшонка знайшовся у клініці ДУСі

В четвер 2 червня Генеральний прокурор був прооперований в науково-практичному центрі профілактичної і клінічної медицини (Державне управління справами). Про це УНІАН повідомило джерело в прокуратурі.

У складі центру є багатопрофільний хірургічний центр, зокрема, малоінвазивної хірургії.

Повернення генпрокурора на роботу планується на початку наступного тижня.

Нагадаємо, що в число політиків, що перенесли операції на нозі, входять Президент Віктор Янукович, спікер парламенту Володимир Литвин, віце-прем`єр Сергій Тігипко.