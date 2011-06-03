Пшонка знайшовся у клініці ДУСі
15:47, 03 червня 2011Політика
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Кажуть, прооперували ногу
В четвер 2 червня Генеральний прокурор був прооперований в науково-практичному центрі профілактичної і клінічної медицини (Державне управління справами). Про це УНІАН повідомило джерело в прокуратурі.
У складі центру є багатопрофільний хірургічний центр, зокрема, малоінвазивної хірургії.
Повернення генпрокурора на роботу планується на початку наступного тижня.
Нагадаємо, що в число політиків, що перенесли операції на нозі, входять Президент Віктор Янукович, спікер парламенту Володимир Литвин, віце-прем`єр Сергій Тігипко.
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