Литвин підтримує ініціативу Януковича

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підтримує ініціативу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо підписання декларації примирення між політичними силами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради регіонів у Ялті.

«Нам потрібно підтримати ініціативу Президента України і виробити спільну заяву, спільну декларацію про примирення, порозуміння і співпрацю на базових засадничих основах напередодні 20-ї річниці незалежності України», - сказав В.ЛИТВИН.

Спікер повідомив, що йому щодня доводиться «бути на перехресті війни слів, усередині нестримного потоку, нестямної мови, ворожнечі». «Мова ворожнечі в Україні поступово витісняє й українську, і російську мови», - додав він.

За словами голови ВР, на мовному питання спекулюють і опозиція, і провладні партії. В.ЛИТВИН вважає, що «для початку краще вивчити бодай одну мову на прийнятному рівні» і не вказувати іншим, яку мову необхідно вивчати.