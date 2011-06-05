У Тбілісі чекають на прем'єру фільму про війну з Росією

У неділю ввечері в тбіліському кінотеатрі "Руставелі" відбудеться прем`єра фільму "П`ять днів у серпні" - голлівудської картини про російсько-грузинську війну 2008 року.

На прем`єру прилетіли режисер фільму - Ренні Харлін, відомий роботою над "Міцним горішком-2", - а також американська актриса Шерон Стоун.

Президента Грузії Михайла Саакашвілі в "П`яти днях у серпні" зіграв Енді Гарсія. Серед інших акторів з світовими іменами, які знялися у фільмі, - Вел Кілмер, Руперт Френд і Хізер Грем.