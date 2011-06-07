Томенко: місцева влада «панічно боїться земельного референдуму»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО констатує, що місцева влада «панічно боїться і земельного референдуму, і його ініціаторів».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-спікера.

М.ТОМЕНКО нагадав, що в різних регіонах країни проводяться збори ініціативних груп стосовно проведення референдуму щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Він нагадав, що опозиція загалом і «Батьківщина» зокрема неодноразово наголошували на своєму негативному ставленні до дозволу продажу землі та виступили з ініціативою проведення відповідного референдуму.

Як зазначив М.ТОМЕНКО, згідно з даними всеукраїнського опитування, яке у травні провело «Українське демократичне коло» на замовлення Інституту політики, більшість громадян (69,8%) підтримує проведення Всеукраїнського референдуму щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. При цьому переважна більшість громадян (77,8%) на Всеукраїнському референдумі щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення проголосувала б за продовження заборони на продаж сільськогосподарської землі. За дозвіл продажу проголосували б лише 12,6% опитаних. М.ТОМЕНКО також відзначив, що незгода українців на продаж землі сьогодні є абсолютно об’єднуючим фактором у всіх регіонах України.

Водночас, за словами віце-спікера, влада, розуміючи, що абсолютна більшість громадян проти продажу землі, діє так, як у свій час діяли відповідні підрозділи НКВС та КДБ. Він зазначив, що, як і тоді, так і сьогодні, відповідні посадові особи органів місцевої влади проводять «відповідну роботу» з кожним з учасників ініціативних груп, наводячи їм «переконливі» аргументи відмовитися від своїх підписів на користь проведення референдуму. Віце-спікер зазначив, що найактивнішими в цьому плані є чиновники Черкаської області, де щоденно місцева влада «обробляє» кожного підписанта.

«З одного боку це добре, оскільки це ще раз доводить, що наслідки референдум очевидні, і влада всіляко хоче не допустити його проведення. Однак методи морального та організаційного тиску переходять всі межі дозволеного», - наголосив М.ТОМЕНКО. Він закликав чиновників виконувати свої прямі обов’язки і захищати інтереси громадян, а не виконувати функції поліцаїв влади.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Верховна Рада відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель.

18 квітня голова партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що опозиція розпочинає збір підписів за проведення референдуму для недопущення приватизації земель сільськогосподарського призначення.

На сьогодні вже у багатьох містах створено ініціативні групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення.