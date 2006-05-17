Олег Рибачук отримав нову посаду

Секретарем Політради при Президентові замість Васюника призначено Рибачука

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив главу Секретаріату Президента України Олега РИБАЧУКА секретарем Політичної ради при Президентові України, увільнивши від виконання цих обов`язків Івана ВАСЮНИКА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ Президент підписав 17 травня.

Довідка УНІАН. Політична рада при Президентові України є консультативно-дорадчим органом, створеним для налагодження конструктивного діалогу між главою держави та політичними силами, представленими у парламенті.

Раду очолює Президент, до її складу входять керівники парламентських груп і фракцій (за згодою). На засідання запрошуються голова ВР, прем`єр-міністр України, лідери політичних партій тощо.

Раду було створено 12 жовтня 2005 року.