Круглий стіл «Газові відносини України та Росії»
У четвер, 9 червня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Газові відносини України і Росії».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Перспективи України в перегляді газових угод з Росією.
2. Модернізація української ГТС.
3. Нетрадиційний газ як чинник впливу.
Учасники круглого столу:
1. Сергій КУЛИК – виконавчий директор Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичної співпраці Чорноморського регіону "НОМОС".
2. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічного співробітництва Посольства РФ в Україні.
3. Богдан СОКОЛОВСЬКІЙ – екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки.
4. Представник МЗС України.
5. Представник ТОВ «Газпром збут Україна».
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