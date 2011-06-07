Круглий стіл «Газові відносини України та Росії»

17:48, 07 червня 2011
Політика
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У четвер, 9 червня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Газові відносини України і Росії».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Перспективи України в перегляді газових угод з Росією.

2. Модернізація української ГТС.

3. Нетрадиційний газ як чинник впливу.

Учасники круглого столу:

1. Сергій КУЛИК – виконавчий директор Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичної співпраці Чорноморського регіону "НОМОС".

2. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічного співробітництва Посольства РФ в Україні.

3. Богдан СОКОЛОВСЬКІЙ – екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки.

4. Представник МЗС України.

5. Представник ТОВ «Газпром збут Україна».

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).

 

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