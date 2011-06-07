Круглий стіл «Газові відносини України та Росії»

У четвер, 9 червня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Газові відносини України і Росії». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: 1. Перспективи України в перегляді газових угод з Росією. 2. Модернізація української ГТС. 3. Нетрадиційний газ як чинник впливу. Учасники круглого столу: 1. Сергій КУЛИК – виконавчий директор Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичної співпраці Чорноморського регіону "НОМОС". 2. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічного співробітництва Посольства РФ в Україні. 3. Богдан СОКОЛОВСЬКІЙ – екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки. 4. Представник МЗС України. 5. Представник ТОВ «Газпром збут Україна». Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).

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