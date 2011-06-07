Суд дав Тимошенко 8 днів

Суд за поданням слідчого Генеральної прокуратури зобов`язав екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО до 16 червня цього року включно ознайомитися з матеріалами справи, порушеної проти неї, щодо газових контрактів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

В ГПУ зазначили, що Ю.ТИМОШЕНКО вже понад 100 днів знайомиться з матеріалами кримінальної справи про вчинені нею злочини при використанні коштів Кіотського протоколу та закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги.

“У зв’язку з тим, що Ю.ТИМОШЕНКО також затягує ознайомлення з матеріалами кримінальної справи про перевищення службових повноважень під час укладання газових контрактів з російським «Газпромом», Печерський районний суд м. Києва за поданням слідчого встановив кінцевий термін ознайомлення з цими матеріалами – до 16 червня цього року включно”, - наголошується в повідомленні.

Зазначена справа налічує лише 14 томів, з чотирма з яких Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник ознайомились ще на початку травня поточного року в суді. Всі інші матеріали за дозволом слідчого сфотографовані захисником Ю.ТИМОШЕНКО.