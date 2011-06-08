Путін про Україну, Ірак, Північну Африку і кон'юнктуру

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що зростання світових цін на енергоносії, у якому вини Росії немає, не звільняє Україну від необхідності платити за них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції в Москві за підсумками засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Ми розуміємо: так, це дорого. Напевно. Але не ми створюємо умови, при яких ціни на енергоносії і нафту зростають. Що, ми Іраком займаємося? Ні. Ми займаємося грою на біржах на ф`ючерси? Хіба ми створили таку ситуацію? Ні. Хто Північною Африкою займається? Ми? Ні. Так складається світова кон`юнктура з різних причин. Ми тут ні при чому. Але треба платити», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, так склалася світова кон`юнктура.

«Коли в умовах кризи впали вже ціни на наші товари традиційні, на нафту, на газ, на метали і обсяги скоротилися, хто нам сказав: «хлопці, отримайте додатковий бонус, вам тяжко?». Ні, ми жили за рахунок накопичених ресурсів і накопичених резервів», - сказав російський прем`єр.

У той же час В.ПУТІН зазначив, що під час переговорів з українським прем`єром Миколою АЗАРОВИМ домовилися, що переговори щодо ціни на газ будуть продовжені.

«Ми розуміємо проблеми і будемо з цими проблемами працювати», - сказав він.