На з'їзді КПУ чекають делегатів із 35-ти країн

На 44-й з'їзд Комуністичної партії України прибудуть делегації комуністичних партій з 35-ти країн світу. Про це в коментарі УНІАН повідомив другий секретар Центрального комітету Компартії України, народний депутат України Ігор АЛЕКСЄЄВ.

«На черговий з'їзд Комуністичної партії України, який відбудеться 18-19 червня, запрошено наших колег і партнерів з міжнародного комуністичного руху з багатьох країн світу. Станом на 7 червня свою участь підтвердили 35 делегацій комуністичних і робітничих партій. Географія проживання наших гостей починається від Бразилії і закінчується Китаєм. Будуть представлені і Європа, і Азія, і Латинська Америка», - повідомив І.АЛЕКСЄЄВ.

Другий секретар ЦК КПУ наголосив, що українським комуністам буде цікаво почути інформацію про ту роботу, яку проводять їх товариші в інших країнах світу.

«Звісно ж, буде представлена делегація СКП-КПРС на чолі з керівником цього руху, головою ЦК КПРФ Геннадієм ЗЮГАНОВИМ», - додав І.АЛЕКСЄЄВ.

Він наголосив, що інтерес до Комуністичної партії України, її авторитет на міжнародній арені з кожним роком зростає, про що свідчить широке представництво іноземних делегацій на партійному з'їзді.