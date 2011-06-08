Від Януковича вимагають захисту для матері донецького школяра

Народні депутати Лілія ГРИГОРОВИЧ, Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ та Андрій ПАРУБІЙ – представники групи «Наша Україна» - спрямували до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА депутатьське звернення з вимогою розслідувати кримінальний інцидент, який трапився у Донецьку з матір’ю учня загальноосвітньої школи № 111 Іриною КРУГЛОВОЮ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», після того, як 27 травня Ворошиловський районний суд Донецька за позовом І.КРУГЛОВОЇ ухвалив зупинити дії рішення Донецької міської ради від 15 квітня про ліквідацію школи № 111, ввечері 30 травня її підстерегли невідомі молодики і погрожували фізичною розправою через її активну громадянську позицію.

За словами І.КРУГЛОВОЇ, о 19.30 вона «йшла додому повз школу № 111 і, коли завернула за будівлю школи, відчула, що за мною хтось йде, але я не оберталася. Потім до мене ззаду підійшли двоє хлопців років до 25, взяли мене за одну й за іншу руку, відвели вбік і сказали: «Ну що ти, оката, язиката... Очі ми повиколюємо, язика відріжемо, а дитині твоїй старшій ноги переламаємо, якщо не перестанеш ходити по судах через школу».

«Ці погрози послідували після того, як я одержала рішення Ворошиловського райсуду й віднесла копії цих рішень у райвиконком – начальнику районного відділу освіти та голові райвиконкому. І цього ж дня ввечері все сталося. Тому погрози на свою адресу я пов’язую з нашим районним керівництвом», - заявила І.КРУГЛОВА.

На переконання депутатів, інцидент пов’язаний з намірами міської влади закрити школу № 111 з українською мовою викладання під приводом «оптимізації» освітньої мережі, проти чого рішуче протестує батьківська громада.

«Нашоукраїнці» наголошують, що до 30 травня ситуація розгорталась у правовій площині, а «з цього дня на допомогу міській владі Донецька долучився кримінальний елемент, який почав використовувати методи бандитського залякування простих громадян, які намагаються відстояти право на навчання своїх дітей українською мовою».

«Зважаючи на вищенаведене, керуючись ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України», звертаємося до Президента України як до гаранта конституційних прав та свобод громадян з вимогою дати доручення правоохоронним органам забезпечити безпеку громадянки Ірини КРУГЛОВОЇ та її родини, а також розслідувати цей кримінальний інцидент та покарати винних у залякуванні та бандитському тиску на громадян», - йдеться у депутатському зверненні.

Народні депутати від «Нашої України» також наполягають на захисті прав громади Донецька і просять взяти під особистий контроль виконання рішення суду та припинення дій місцевої влади щодо закриття школи № 111, яка вважається однією з найкращих у Петровському районі міста і є однією з небагатьох україномовних шкіл Донецька.