Через спалахи на Сонці мобілки можуть «зійти з глузду»?

Сильні сонячні спалахи, що відбуваються на Сонці останні декілька днів, викличуть серйозні порушення в роботі стільникового зв`язку і електромагнітних вимірювальних приладів, наприклад, радарів і супутників, попереджують експерти NASA.

Як повідомляє Газета.Ru з посиланням на газету The Daily Mail, зараз на Сонці відбуваються дуже потужні геомагнітні збурення, які викликають електромагнітні бурі. Вчені пояснюють, що викиди надгарячого газу, що відбуваються через шторми на Сонці, впливають на радіочастоти, а це, у свою чергу, позначається на роботі пристроїв стільникового і супутникового зв`язку.

Учора астрономи зафіксували на Сонці найпотужніший викид плазми за останні п`ять років. За прогнозами геомагнітних служб, буря почне слабшати через 12-24 години.

Найсильнішою сонячною бурею з усіх будь-коли зафіксованих стала буря 1859 року, яка вивела з ладу більшість магнітних приладів і телеграфні системи. Згідно з аналізом шарів льодової кори, подібний викид частинок Сонцем відбувається лише раз на 500 років. Сонячні бурі не такої сильної активності, що спостерігаються раз на 50 років, можуть спалити штучні космічні супутники і викликати глобальне відключення електрики.