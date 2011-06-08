Азаров із Путіним добалакалися до «охолодження відносин»?

Директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО вважає, що результати переговорів українського та російського прем`єр-міністрів Миколи АЗАРОВА та Володимира ПУТІНА свідчать про етап охолодження у взаємовідносинах України та Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ФЕСЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи підсумки переговорів М.АЗАРОВА та В.ПУТІНА.

"Фактично вчорашня зустріч засвідчила, що у стосунках України і Росії почався новий етап за часів Президента ЯНУКОВИЧА", - сказав В.ФЕСЕНКО.

Політолог нагадав, що після перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах, Україна та Росія демонстрували зближення у відносинах. "Навесні минулого року ми спостерігали різке зближення, потеплішання цих відносин, фактично, формування нового стратегічного партнерства між Україною та Росією. Після цього стосунки потрапили у період стагнації, зависання, невизначеності, невпевненості в тому, як далі ці відносини розвиватимуться, але зараз вже очевидно, що відносини між Україною та Росією вперше за президентства ЯНУКОВИЧА переживають охолодження", - додав він.

В.ФЕСЕНКО вважає, що характер двосторонніх відносин змінився через виникнення конфлікту інтересів країн. "Раніше таких конфліктів не було, були певні розходження, дискусії навколо газової проблематики та деяких інших питань. Але зараз ми бачимо серйозний конфлікт інтересів, який пов`язаний не з газом, а з подальшою інтеграцією України — або європейська інтеграція та завершення переговорів щодо ЗВТ та асоціації з Євросоюзом, або — Митний Союз з Білоруссю, Росією та Казахстаном", - пояснив політолог.

"Я думаю, що подальша тактика росіян буде достатньо жорсткою. Як мінімум, до кінця року, а, можливо, до президентських виборів (в Росії), вони будуть тиснути на нас, а точніше чекати, як українська економіка буде виживати в умовах зростання цін на газ. Буде непростий час випробування і для економіки, і для вищого українського керівництва", - переконаний В.ФЕСЕНКО.