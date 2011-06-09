У Януковича завтра сядуть розбиратися, що такого важливого написав Азаров

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроект про створення суспільного телебачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила радник Президента України - керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН, яка була присутня на обговоренні цього питання.

Вона зазначила, що на сьогоднішньому засіданні була розглянута низка поправок фінансового характеру до цього законопроекту.

За словами Г.ГЕРМАН, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ планує підписати схвалений документ вже завтра. «Завтра Микола Янович підпише, ми зберемося і по пунктах розберемо все, що є важливе в цьому законопроекті», - сказала вона.

Г.ГЕРМАН повідомила, що, згідно із законопроектом, суспільне телебачення буде організоване на базі Національної телекомпанії України. Також законопроектом передбачене створення суспільного радіо.

При цьому Г.ГЕРМАН зазначила, що принцип роботи суспільного телебачення буде змінений, і не співпадатиме з принципом, за яким зараз працює національна телекомпанія. «Зараз УТ-1 – державне телебачення, і цей принцип не можна зберігати. Суспільне телебачення управлятиметься наглядовою радою, яка складатиметься з 21 представника громадських організацій. Ці люди визначатимуть інформаційну політику. І тому ніяк не може бути збережений принцип, який діє сьогодні», - сказала Г.ГЕРМАН.

При цьому вона зазначила, що у ході розгляду документа у Верховній Раді його редакція може бути змінена з урахуванням пропозицій депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня в інтерв'ю “Телекритиці” радник Президента Г.ГЕРМАН повідомила, що Верховна Рада не розглянула законопроект про суспільне телебачення в обіцяні Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ терміни.

Як заявила Г.ГЕРМАН, “я рада вам повідомити, що ми, нарешті, одержали з Кабміну законопроект про суспільне телебачення". "Вже відбулося засідання робочої групи гуманітарної ради, яка ознайомилася з поправками, звірила їх з ідеологією, яку ми закладали, і, скажу прямо, не погодилася з деякими доповненнями і формулюваннями від Кабміну. Нам важливо, щоб законопроект відповідав концепції, закладеній гуманітарною радою. Після доопрацювання ми представимо проект Президентові. Я дуже сподіваюся якнайскоріше завершити цей процес”, – сказала Г.ГЕРМАН.

Раніше Президент В.ЯНУКОВИЧ запевняв, що парламент розгляне законопроект про створення суспільного телебачення до кінця квітня. За його словами, рішення про створення суспільного телебачення ухвалене, проект закону готовий. “Я попросив Миколу АЗАРОВА швидше розглянути законопроект у Кабінеті міністрів і направити його на розгляд до Верховної Ради. Чекати залишилося недовго – тиждень-два”, – зазначив Президент 5 квітня під час поїздки до Павлограда (Дніпропетровська область).

Відповідно до протокольного рішення засідання Суспільної гуманітарної ради при Президентові України, законопроект “Про створення Національної суспільної телерадіокомпанії України” мав бути поданий до парламенту до 1 грудня.

Раніше В.ЯНУКОВИЧ заявляв, що створення в Україні Суспільного телебачення стане реальним кроком для затвердження свободи слова.