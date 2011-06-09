ЦВК 24 рази відмовилася призначити «земельний референдум»

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації 24 ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу землі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засідання комісії, яке провів її голова Володимир ШАПОВАЛ.

Зазначається, що з 27 травня по 1 червня 2011 року до Центральної виборчої комісії надійшло 24 подання керівників органів місцевого самоврядування з 9 регіонів України щодо реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та документи проведених зборів громадян України щодо утворення відповідних ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Учасниками зазначених зборів схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та затверджено формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум: "Чи підтримуєте Ви заборону купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення і пов’язане у зв’язку з цим внесення відповідних змін до Земельного кодексу України?"

Провівши в межах своїх повноважень перевірку відповідності Конституції України предмету всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, який запропоновано на вищевказаних зборах громадян України, Комісія, зокрема, зазначила, що, відповідно до статті 22 Основного Закону України, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Таким чином, питання, затверджене зазначеними зборами громадян, не може бути винесене на всеукраїнський референдум за народною ініціативою як таке, що не відповідає Конституції України.

Також перевіркою відповідності поданих до Центральної виборчої комісії документів вимогам Закону про український та місцеві референдуми та Роз’ясненню щодо утворення та реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою ЦВК від 26 грудня 2008 року № 77, дотримання якого є обов’язковим для всіх суб’єктів відповідного процесу референдуму, встановлено, що документи вищезазначених зборів не відповідають вимогам Закону та Роз’ясненню.

Відтак, Комісія відмовила в реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утворених на зборах громадян України, що відбулися 13 – 15 та 17 – 22 травня 2011 року у низці відповідних населених пунктів України.