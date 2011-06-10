Томенко: Янукович сам вирішить, чи потрібний кредит МВФ

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що до кінця поточної сесії Верховної Ради пенсійну реформу буде прийнято у першому читанні, а остаточне рішення залежатиме від позиції Президента Віктора ЯУКОВИЧА.

Про це М.ТОМЕНКО заявив учора кореспонденту УНІАН під час перебування з робочою поїздкою в Автономній Республіці Крим.

«Вірогідність першого читання і ухвалення у першому читанні до кінця цієї сесії велика, оскільки 226 голосів є», - сказав М.ТОМЕНКО. У той же час, за його словами, «більшість проблем виникає з її ухваленням в цілому».

Віце-спікер зауважив, що автори законопроекту «посадили себе на шпагат», оскільки дали сигнал про зняття так званих елітних пенсій, однак у той же час залишили найбільш суперечливе положення щодо підвищення пенсійного віку.

М.ТОМЕНКО зауважив, що все буде залежати від позиції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і від того, яку сторону він підтримає. Віце-спікер пояснив, що прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ відстоює позицію, що нині Україна може обійтися й без кредиту МВФ, однією з умов надання якого є ухвалення пенсійної реформи. Інша сторона, яку відстоює не тільки віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, але й голова НБУ Сергій АРБУЗОВ, вважає, що без кредиту МВФ неможливо обійтися і наполягає на ухваленні пенсійної реформи.

М.ТОМЕНКО також додав, що, крім опозиції, свою негативну позицію озвучила фракція КПУ, а також займає непевну позицію і Блок Литвина. «Але все буде залежати від Президента. Якщо позиція Президента полягатиме, що країні потрібен кредит МВФ, то за таких обставин до кінця сесії буде ухвалена пенсійна реформа в цілому», - сказав віце-спікер.