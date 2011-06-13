Власті Херсона і Миколаєва розробляють Стратегію спільного розвитку

Власті Херсона і Миколаєва створили спільний комітет з розробки і впровадження Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку Херсонсько-Миколаївського економічного субрегіону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона з посиланням на результати першого засідання комітету, що відбулося в селі Шевченкове Жовтневого району Миколаївської області.

Під час засідання сторони підписали протокол про наміри щодо створення Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку Херсонсько-Миколаївського економічного субрегіону. Роботу над документом планується завершити до кінця цього року. Сторони вироблять пропозиції щодо спільного вдосконалення дозвільної системи, оптимізують регуляторне середовище на місцевому рівні, спланують роботу зі спільного залучення інвестицій, визначать правовий режим підготовки земельних ділянок для реалізації інвестпроектів, а також стандарти якості продукції, яка віробляється у межах субрегіону.

До комітету з підготовки Стратегічного плану увійшли представники органів місцевого самоврядування і державних адміністрацій, бізнесмени, науковці й представники громадських організацій.

Економічний субрегіон включає Херсон і Миколаїв, Білозерський, Голопристанський, Цюрупінський райони Херсонської області, а також Миколаївський, Баштанській і Жовтневий райони Миколаївської області.