Черновецький хоче, щоб у столичної міліції розвивалась параноя

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до начальника Головного управління Міністертва внутрішніх справ України в м. Києві Віталія ЯРЕМИ щодо практики роботи у столиці будівельних компаній.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема у зверненні говориться: „Як відомо, останнім часом у м. Києві проявили себе з негативного боку декілька інвестиційних будівельних компаній, які або зовсім зникають, або довгий час не виконують своїх зобов’язань перед громадянами, що вклали в будівництво житла свої заощадження та кошти, отримані в банках за кредитними угодами”.

У зв’язку з чим Київський міський голова попросив В.ЯРЕМУ надати інформацію з таких питань:

«Які саме інвестиційні будівельні компанії викликають підозри з боку ГУ МВС України у м. Києві?

- Щодо яких з цих компаній є інформація про порушення законодавства під час оформлення їм дозвільних документів на відвід земельних ділянок та будівництво?

- Які заходи може вжити київська міліція, щоб запобігти появі нових „Еліт-центрів”?

- Чим Київрада та Київська міська державна адміністрація можуть допомогти у боротьбі з шахрайством?».