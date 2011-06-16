Слідча комісія ВР отримала 100 скарг від журналістів

За рік діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів Комісія отримала близько ста скарг від журналістів, профспілок та ЗМІ щодо перешкоджання журналістській діяльності.

Про це повідомила УНІАН голова ТСК Ірина ГЕРАЩЕНКО, розповідаючи про засідання комісії 15 червня, де було підтримано звіт за результатами річної роботи комісії.

За її словами, проаналізувавши стан зі свободою слова в Україні у звіті комісія висловила занепокоєння збільшенням випадків перешкоджання журналістській діяльності, особливо з боку силових структур. Також занепокоєння ТСК викликано неможливістю на практиці захистити журналістів, які постраждали під час виконання професійних обов’язків і яким правоохоронні органи і суди по суті відмовляють у відкритті і розгляді справ за фактом перешкоджання журналістської діяльності, Стаття 171 КК України на жаль, майже не застосовується.

ТСК занепокоєна й відсутністю прогресу в розслідуванні справи про зникнення журналіста Василя Климентьєва, непрозорістю діяльності Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, збільшенням випадків економічного тиску на редакції з боку власників і менеджменту, в першу чергу в комунальних і комерційних медіа, що призводить до конфлікту з колективом, невмотивованим звільненням критично налаштованих журналістів під приводом скорочення редакцій, повною залежністю комунальної преси від місцевої влади, яка нерідко розглядає редакції як свою власність, намагається втручатися в роботу колективу, відсутністю реакції влади на критику з боку медіа.

В свою чергу, депутати – представники ТСК від Партії регіонів Володимир ЛАНДІК та Володимир ЗУБАНОВ - підтримали звіт із зауваженнями. Зокрема, вони наголошують, що переважна більшість фактів, викладених у скаргах журналістів та ЗМІ, не була підтверджена. Представники ПР зокрема наголошують, що при нинішній владі більш ефективно розслідується справа про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, опозиція має вільний доступ до ЗМІ, а в критичних оцінках ситуації зі свободою слова переважає більше політична складова, а не фактаж.

Натомість, представники опозиційних фракцій, що входять до ТСК, поділяють позицію впливових міжнародних інститутів і організацій, які висловлюють занепокоєння погіршенням свободи слова в Україні. Депутати від опозиції наголошують, що зростає кількість випадків брутального поводження із журналістами з боку Державної охорони, силових структур, збільшується кількість скарг від регіональних журналістів на тиск з боку місцевої влади. При цьому, підкреслюють народні депутати, всі ці випадки не знаходять належної реакції ні від правоохоронних органів, ні від влади.

Члени ТСК за результатами роботи Комісії розробили і зареєстрували законопроекти, спрямовані на захист прав журналістів. Вони пропонують Верховній Раді включити ці документи до порядку денного і розглянути якнайшвидше. Зокрема, законопроекти: «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо забезпечення права журналістів на захист джерел інформації)»; «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» (щодо забезпечення належних умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності), який сприятиме забезпеченню принципи відкритості і рівності в акредитації і роботі журналістів на заходах, де присутні особи, які охороняються); «Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення наглядових повноважень Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення», що пропонує унеможливити незаконні перевірки каналів представниками Нацради спільно з органами прокуратури.

Комісія відзначила важливість активної позиції журналістів, медійних громадських організацій і профспілок у захисті свободи слова, які публічно порушували проблемні питання галузі чим сприяли їх вирішенню.

Звіт ТСК буде представлений у п’ятницю, 17 червня, на засіданні Верховної Ради.