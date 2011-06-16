То скільки ж грошей у депутатів?

Громадський рух «Стоп цензурі!» оскаржить у суді рішення апарату Верховної Ради України не оприлюднювати декларації про доходи народних депутатів.

В заяві руху «Стоп цензурі!», переданій УНІАН, наголошується, що відмова надавати декларації є неприпустимою та є неповагою до принципів прозорості та підзвітності влади суспільству.

Після вступу в силу закону про доступ до інформації, громадський рух «Стоп цензурі!» направив запити щодо оприлюднення декларацій народних обранців до кожного народного депутата України, а також до апарату Верховної Ради.

Загалом лише 77 депутатів відповіли на інформаційний запит і надали свої декларації для оприлюднення. 55 депутатів надіслали відповіді із пропозицією звернутися до апарату Верховної Ради за цією інформацією.

У русі зауважують, що сьогодні апарат парламенту відмовився оприлюднювати декларації депутатів, обґрунтовуючи своє рішення тим, що «законодавча невизначеність у цьому питанні призводить до того, що розпорядники інформації на власний розсуд мають тлумачити положення законів та визначити пріоритетність у кожному конкретному випадку суспільного чи приватного інтересу».

У «Стоп цензурі!» наголошують, що таке рішення прямо суперечить Закону «Про доступ до публічної інформації», що був схвалений народними депутатами.

«Ми нагадуємо членам парламенту, що вони обираються українським народом і утримуються коштом платників податків. Відтак їхні прибутки та статки є предметом суспільного інтересу. Люди мають право знати інформацію про майновий стан своїх представників, яких вони обирають представляти власні інтереси», - йдеться в заяві.

«Відмову надати декларації про прибутки ми можемо трактувати лише як незаконну спробу приховати від суспільства важливу інформацію. Ця ситуація яскраво демонструє реальне ставлення представників влади до інтересів українського суспільства. Відмова оприлюднити декларації означає або нерозуміння народними депутатами принципів функціонування демократичної держави, або свідоме їх ігнорування», - підкреслюють у «Стоп цензурі!».

Таке рішення, на думку представників руху, також свідчить про бажання багатьох представників влади продовжувати курс закритості та відокремлення влади від суспільства і прямо суперечить політичним заявам Президента України щодо боротьби з корупцією.

«Стоп цензурі!» заявляє про намір судового оскарження рішення апарату парламенту не надавати декларації аж до Європейського суду з прав людини, аби забезпечити право українського суспільства на інформацію.