У Польщі назвали найбільшу перешкоду для реформ в Україні

Найбільшою перешкодою для проведення глибоких реформ в Україні є опір пов’язаних із владою олігархів, які ефективно блокують запровадження реформ у випадку загрози їхнім інтересам.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив експерт польського Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Славомір МАТУШАК в аналізі проведення реформ в Україні після приходу до влади на початку 2010 року Партії регіонів.

Експерт в опублікованому матеріалі, яким володіє УНІАН, відзначив проведення владою низки реформ, зауваживши, що їх темп з кінця минулого року стає все повільнішим.

„Частину змін, які не порушують інтересів окремих груп впливу, вдається легко впроваджувати. Однак часто впливові олігархічні групи ефективно блокують проведення потенційно несприятливих для них реформ”, - відзначив аналітик.

С.МАТУШАК назвав орієнтиром реформування України співпрацю влади з МВФ, який у березні відмовився виділити черговий транш у 1,5 млрд. дол. через невиконання Україною умов затвердженої влітку 2010 року програми співпраці на 15,1 млрд. дол.

Експерт нагадав, що одними із найголовніших умов продовження співробітництва з МВФ є пенсійна реформа та підвищення цін на газ для населення, котрі мають сприяти зменшенню дефіциту державного бюджету.

Аналітик відзначив, що дані реформи дуже непопулярні серед українців, не виключивши, що влада - на фоні падіння рейтингу Партії регіонів - намагатимуться затягувати із їх впровадженням, аби ввести в дію лише після парламентських виборів 2012 року.

На його думку, влада у будь-якому випадку проведе ці реформи.

„Набагато складнішим бар’єром до подолання є олігархічні зв’язки нинішньої влади, які затягують або унеможливлюють зміни в деяких ключових сферах”, - написав С.МАТУШАК, назвавши серед них в першу чергу газовий ринок.

С.МАТУШАК зауважив, що українська влада за сприятливих економічних умов зможе обійтися без допомоги МВФ до парламентських виборів, намагаючись виторгувати максимальні поступки для виділення подальших траншів в обмін на реформи.

Водночас експерт назвав мало правдоподібним зрив співпраці з фондом, нагадавши, що МВФ пропонує найдешевші кредити у світі.

Як повідомляв УНІАН, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, який на початку лютого минулого року виграв президентські вибори, а в березні сформував підконтрольний уряд, називав одним із найголовніших своїх завдань проведення глибоких економічних реформ в Україні.

Президент неодноразово підкреслював, що Україну де-факто за 20 років незалежності ніхто насправді не реформував, пообіцявши це зробити, зокрема, для майбутньої інтеграції держави з Європейським Союзом.