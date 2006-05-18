Каськів подав у відставку з посади лідера “Пори”
13:10, 18 травня 2006Політика
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бо гордий і відповідальний
Владислав КАСЬКІВ подав у відставку з посади голови політради партії “Пора”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.
“Сьогодні це доконаний факт”, – сказав він.
За словами В.КАСЬКІВА, це рішення базується на незадовільних результатах партії на останніх парламентських виборах.
“Політика має бути відповідальною”, – наголосив він.
При цьому В.КАСЬКІВ додав, що це не означає його відхід від діяльності партії, він хоче сконцентрувати свою роботу на реформуванні “Пори”.
Як повідомляв УНІАН, Громадянський блок ПОРА-ПРП, до якого входила партія “Пора”, здобув на парламентських виборах 2006 року 1,47% голосів виборців.
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