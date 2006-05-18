Каськів подав у відставку з посади лідера “Пори”

Владислав КАСЬКІВ подав у відставку з посади голови політради партії “Пора”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.

“Сьогодні це доконаний факт”, – сказав він.

За словами В.КАСЬКІВА, це рішення базується на незадовільних результатах партії на останніх парламентських виборах.

“Політика має бути відповідальною”, – наголосив він.

При цьому В.КАСЬКІВ додав, що це не означає його відхід від діяльності партії, він хоче сконцентрувати свою роботу на реформуванні “Пори”.

Як повідомляв УНІАН, Громадянський блок ПОРА-ПРП, до якого входила партія “Пора”, здобув на парламентських виборах 2006 року 1,47% голосів виборців.