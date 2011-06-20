Іващенко оголосив безстрокове голодування в СІЗО

Колишній тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО із сьогоднішнього дня розпочав безстрокове голодування в СІЗО, поінформувавши офіційно про цей крок його керівництво.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

"Від сьогодні ІВАЩЕНКО розпочав голодування. Я був у нього, ми з цього приводу спілкувалися із керівництвом СІЗО. Перш ніж розпочати голодування, він три дні готувався, оскільки різка відмова від їжі може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям, яких у нього і так достатньо", - сказав він.

За словами адвоката, В.ІВАЩЕНКО поки що перебуває удвох з іншим арештантом в одній камері, "але, напевно, буде переведений в іншу або переведуть того чоловіка".

Разом із тим Б.НЕЧИПОРЕНКО повідомив, що голодування В.ІВАЩЕНКА відбуватиметься під наглядом лікарів СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня В.ІВАЩЕНКО, який обвинувачується у скоєнні службового злочину, оголосив, що розпочне безстрокове голодування на знак протесту проти упередженості колегії суддів Печерського районного суду Києва, яку очолює суддя Сергій ВОВК.

Цю заяву В.ІВАЩЕНКО зробив у залі судового засідання після того, як суддя вкотре відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу через різке погіршення стану здоров’я і необхідність провести відповідне лікування.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Для нього був обраний запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКА і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судномеханічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і сприянні у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.