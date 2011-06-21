Сьогодні, 21 червня, у Кіровограді відкрився перший Форум ділових людей – майданчик діалогу між експертами, представниками цивільного суспільства і підприємцями-практиками.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи форум, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявила, що головна його мета – обговорення в регіонах глобальних і локальних викликів, що стоять сьогодні перед Україною, а також підготовка альтернативного соціально-економічного курсу, який реально дозволить поліпшити якість життя людей, залучити інвестиції, створити робочі місця.

За словами народного депутата, для старту форуму Кіровоград обрано не випадково. «Спроби розділити країну за географічними, національними, історичними ознаками не припиняються, а тільки посилюються. Прикладом цьому є події, що розвертаються напередодні 22 червня. Тим самим відволікається увага від реальних проблем, з якими стикаються люди справи на Сході і Заході, Півдні і Півночі країни. Тому для початку цивільного діалогу саме центр України є найбільш відповідним місцем. Сьогодні ми тут ще й тому, що за більшістю показників соціально-економічного розвитку Кіровоградська область – середньостатистичний регіон України. Відповівши на найгостріші питання розвитку Кіровоградщини, ми зможемо краще зрозуміти, що не працює на національному рівні», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона поінформувала учасників форуму про діяльність Всеукраїнської цивільної акції «Вперед», і запросила їх 1 липня до Києва, щоб взяти участь у роботі Народної колегії, головою якої вона є. Також Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася до підприємців Кіровоградщини з проханням підтримати соціальну ініціативу активістів акції «Вперед», і надати 22 червня ветеранам і інвалідам знижки на товари і послуги. «Це буде реальною допомогою літнім людям, які перемогли у Великій вітчизняній війні», - зазначила депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила, що Форум ділових людей пройде в ключових областях України. За результатами проведених обговорень восени буде представлена національна програма «Конкурентна Україна», яка стане узагальненою пропозицією цивільного суспільства, підприємців і місцевих громад з виходу з глибокої соціальної і економічної кризи, в якій опинилася Україна.

Під час роботи Форуму ділових людей у Кіровограді його учасники обговорили пенсійну реформу, зміни до Податкового кодексу, а також шляхи детінізації економіки. Виступаючі на форумі вносили свої пропозиції зі стимулювання соціально-економічного розвитку регіону, створення робочих місць, залучення інвестицій. Особлива увага була приділена питанням спрощення умов відкриття і ведення бізнесу.

За результатами роботи форуму в Кіровоградській області обрані представники, які увійдуть до всеукраїнської ініціативної групи з розробки програми «Конкурентна Україна».