ЗМІ: Янукович і Медведєв завтра в Москві обговорять проблемні питання

Завтра в Москві планується засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під керівництвом Президентів Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА, під час якого обговорюватимуться проблемні питання українсько-російських відносин.

Про це сьогодні пише «Независимая газета» з посиланням на джерела.

За даними газети, завершальним актом підготовки до переговорів стала неформальна зустріч В.ЯНУКОВИЧА з російським прем`єром Володимиром ПУТІНИМ 25 червня в Криму. Зокрема, джерела «НГ» стверджують, що сторони оголосять умови спільного використання Керченської протоки.

Крім того, йтиметься про участь України в Митному союзі. «Наша сторона наповнила конкретним змістом квітневу пропозицію В.ЯНУКОВИЧА про формат «3+1», в якому Україна могла б ефективно співробітничати з Митним союзом», – сказав газеті один із обізнаних чиновників. За його словами, йшлося про проектний підхід до співпраці.

Що стосується поставок газу, то Київ, як стверджує співбесідник «НГ», погодився на створення спільної з «Газпромом» управляючої структури, яка в майбутньому зможе контролювати роботу української газотранспортної системи (ГТС). «Примітно, що в день зустрічі ЯНУКОВИЧА і ПУТІНА український уряд передав до Верховної Ради законопроект, що зменшує перелік підприємств, заборонених до приватизації. Серед низки стратегічних виробництв, право власності на які може незабаром змінитися, є й національна компанія «Нафтогаз України» з її дочірніми структурами - «Укргазвидобутком», «Укртрансгазом», «Укртранснафтою» і «Чорноморнафтогазом», - відзначає видання.