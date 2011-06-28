Азаров розказав, як «непомітно зібрав мільйон»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ стверджує, що не витрачає багато грошей і практично непомітно накопичив на банківському рахунку мільйон гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у програмі Tkachenko.ua на каналі «1+1».

«Я якось непомітно, відкладаючи частину своєї зарплати на своєму ощадному рахунку, одержав майже мільйон гривень. Адже я вже 40 років, взагалі, дуже високооплачуваний і за радянськими мірками чиновник», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що за радянських часів заробляв по 1,5 тисячі рублів на місяць.

«Першу свою машину я купив з 13-ої, так званої, зарплати, квартальної премії і звичайної зарплати. Тобто, 5,6 тисячі за автомобіль «Жигулі» я без будь-якої ощадкнижки одразу ж заплатив», - відзначив прем`єр.

Він також повідомив, що не живе в квартирі в центрі столиці. «Я там жодного разу не ночував. Я з 1996 року живу в Конча-Заспі на державній дачі. Спочатку це був дуже маленький дерев`яний будиночок. Потім мене Президент КУЧМА переселив у більш-менш пристойний будинок. І от я відтоді там живу», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у декларації про доходи за 2010 рік М.АЗАРОВ, вказав, що сума грошових коштів, які належать йому, на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах становить 786 тисяч гривень, членів його родини – 142 тисячі гривень.

Сукупний дохід прем`єра за 2010 рік становив 486 тисяч 969 гривень 70 копійок, з яких зарплата – 446 тисяч 169 гривень 70 копійок.

Згідно з декларацією, у власності М.АЗАРОВА є земельна ділянка площею 3 тисячі 998 квадратних метрів, житловий будинок площею 594 кв. м, квартира – 190 кв. м і гараж 40 кв.м. У М.АЗАРОВА у власності є автомобіль Lexus RX з обсягом двигуна 3300 см.куб.

Декларація датована 30 березня 2011 року. У декларації вказано місце проживання М.АЗАРОВА - Київ, вулиця Володимирська, 20 (1-А), кв. 16.