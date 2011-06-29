У Києві - президент Монголії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що наша держава зацікавлена у підтримці з Монголією постійних контактів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав на зустрічі з Президентом Монголії Цахіагійном ЕЛБЕГДОРЖЕМ.

Вітаючи гостя в Києві, глава Української держави подякував йому за прийняття запрошення відвідати Україну з візитом.

«Звичайно, у нас є багато питань взаємного інтересу як наших торговельно-економічних відносин, так і спільного позиціювання у різних міжнародних організаціях… Думаю, сьогодні ми продовжимо цей діалог», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент підкреслив, що Україна зацікавлена у підтримці з Монголією постійних стабільних контактів. Особливо важливі у цьому контексті зустрічі на високому рівні, додав він.

Зі свого боку Президент Монголії відзначив традиційно дружні взаємини між Україною та Монголією. Він зокрема звернув увагу, що сьогодні військовослужбовці двох країн служать пліч-о-пліч у миротворчих силах у різних точках світу.

Ц.ЕЛБЕГДОРЖ звернув окрему увагу на високий рівень освіти, який традиційно отримували монгольські студенти в українських вузах (у 1983-1988 роках Ц.ЕЛБЕГДОРЖ навчався у Львівському вищому військово-політичному училищі на факультеті військової журналістики).