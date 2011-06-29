Королевська: Україні потрібна революція свідомості

Україні потрібна революція свідомості. Доки кожен не усвідомить, що права і свободи не лише даються Конституцією, а й відстоюються в будь-яких доступних формах, нічого в Україні не зміниться.

Про це пише народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА у своєму блозі на сайті Кореспондент.net.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що «права і свободи — це і є та сама влада, яка за 5-ю статтею Конституції належить народу України». Народний депутат відзначає, що впродовж 20 років влада в Україні належить лише вузькій групі людей, які не поспішають ділитися владою з народом. Права і свободи громадян скорочуються, водночас відповідальність лише додається.

«Хто сьогодні найбільшою мірою порушує Конституцію? Це скаже навіть дитина – влада. Більшого презирства, ігнорування статей Конституції, знущання над Основним Законом, ніж від влади ніхто собі не може дозволити. Але поводяться вони як феодали тому, що ми їм дозволяємо так поводитися», - пише Н.КОРОЛЕВСЬКА в блозі, присвяченому 15-річчю Конституції України.

На думку голови парламентського комітету, будь-яка демократична влада поважає своїх громадян і зважає на їхню думку. І якщо громадяни усвідомлюють свої права і готові за них боротися, жодна влада не зможе протистояти їм.

«Тому сьогодні не варто говорити про необхідність зміни Конституції, а варто говорити про необхідність дотримання Конституції. Якщо Конституції дотримуватимуться всі, починаючи від Президента і закінчуючи простим робітником, то шістнадцяту річницю Конституції України наше суспільство вже зустрічатиме як повнолітнє, що вступає у вік усвідомлення своїх прав і обов'язків. Але примусити владу дотримуватися Конституції – це наш обов'язок, тому що самі вони до цього ніколи не дійдуть», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

З повним текстом публікації Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ «Революція свідомості» можна ознайомитися тут.