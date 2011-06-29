Невинуватість Кучми доводитимуть через провину Мельниченка?

Без всебічного розслідування дій колишнього майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА не можна долучати його записи як докази у справі проти екс-Президента України Леоніда КУЧМИ.

Таке переконання висловив спеціальний радник групи юристів, які працюють над справою колишнього Президента України Л.КУЧМИ, професор Алан ДЕРШОВІЦ у своєму коментарі, текст якого переданий УНІАН.

Нагадується, що 23 червня Печерський районний суд м. Києва визнав незаконним закриття у 2005 році кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Постанова суду була направлена генеральному прокурору України для відновлення досудового слідства. М.МЕЛЬНИЧЕНКО, зокрема, обвинувачується у розголошенні державної таємниці, перевищенні службових повноважень та використанні підроблених документів.

Рішення суду стосується так званих «Плівок Мельниченка», які, як стверджується, були зроблені у кабінеті Л.КУЧМИ, який тоді обіймав пост Президента України.

У зв’язку з рішенням суду скасувати постанову про закриття справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА А.ДЕРШОВІЦ заявив: «Кожен, хто небайдужий щодо встановлення істини, повинен бути задоволений, що розслідування справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА продовжиться. Лише ті, хто бажають завадити розкриттю істини, вимагатимуть закриття цього важливого розслідування.

Дуже важливо дізнатися, хто організував та хто здійснював так зване записування. Важливо також встановити, хто здійснював маніпулювання записами та вносив в них зміни, а також хто фальсифікував їх та хто підробляв докази проти Л.КУЧМИ. Розслідування кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА є критичною складовою у встановленні істини у справі журналіста Георгія Гонгадзе та доведенні повної невинуватості Л.КУЧМИ».

На переконання А.ДЕРШОВІЦА, без повного та всебічного розслідування дій особи, яка нібито записувала розмови у кабінеті Президента, абсолютно неможливо долучати записи як докази у справі проти Л.КУЧМИ.

«Ми переконані, що повне та всебічне дослідження записів та розслідування обставин, за яких вони були зроблені, доведе вину М.МЕЛЬНИЧЕНКА та підтвердить невинуватість Президента КУЧМИ. Якщо прокуратура вирішить оскаржити постанову суду щодо відновлення розслідування у справі пана МЕЛЬНИЧЕНКА, таке необачне рішення чітко продемонструє, що вони не зацікавлені віднайти правду, а також те, що ними керують політичні інтереси, а не право», - наголосив А.ДЕРШОВІЦ.

На його переконання, справа проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА має бути доведена логічного завершення, адже це доведе, що справа проти колишнього Президента Л.КУЧМИ ніколи не повинна була бути порушена. «Сонячне світло - найкраще проти інфекції» (відомий вислів судді Верховного Суду США Луїса Брандейса про переваги прозорості та відкритості), і тому світло, пролите всебічним розслідуванням дій М.МЕЛЬНИЧЕНКА, є необхідним для того, щоб віднайти істину», - резюмував А.ДЕРШОВІЦ.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ. Кримінальна справа проти нього була порушена 21 березня 2011 року. Екс-Президент обвинувачується у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року).

Раніше перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявляв, що записи М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнані речовими доказами у справах, порушеними за вбивством Г.Гонгадзе.