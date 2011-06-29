Полтавські соціалісти кличуть назад Мороза
16:36, 29 червня 2011Політика
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Цушко розчарував?
Соціалісти Полтавської області ініціюють повернення Олександра МОРОЗА до керівництва СПУ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі обкому партії, таке рішення було ухвалене на звітно-виборчій конференції обласної організації СПУ.
За ініціативою ряду районних організацій СПУ делегати конференції звернулися до ХVII з`їзду партії з пропозицією обрати О.МОРОЗА головою Соцпартії, що сприятиме зміцненню її авторитету, поверненню до парламенту.
СПУ очолює Василь ЦУШКО. О.МОРОЗ є почесним головою СПУ.
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