Держобвинувачу не подобається, як поводиться Тимошенко в суді

Державний обвинувач у справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні у 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією Лілія ФРОЛОВА заявляє, що поведінка Ю.ТИМОШЕНКО у суді суперечить процесуальним нормам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу.

Вона зауважила, що сторони судового процесу мають уникати політизації судової справи. «Ми повинні змагатись, а не робити некоректні вислови на адресу будь-кого», - сказала держобвинувач.

Відповідаючи на питання журналістів, чи є коректною поведінка Ю.ТИМОШЕНКО у суді, зокрема, те, що вона не встає, звертаючись до суду та інше, Л.ФРОЛОВА процитувала положення Кримінально-процесуального кодексу, згідно з яким усі учасники судового розгляду звертаються до суду, дають свої показання і роблять заяви, стоячи.

У відповідь на запитання журналістів, чи передбачені у такому разі якісь санкції за невиконання цієї норми, чи може суддя видалити Ю.ТИМОШЕНКО із зали судових засідань, державний обвинувач висловила думку, що у даному випадку це неможливо. «Я вважаю, що це буде неправильно», - додала вона.