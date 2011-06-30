Литвин: опозиція спробує об'єднатися

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що опозиція намагатиметься об`єднатися перед парламентськими виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прямої телефонної лінії в редакції газети «Известия в Украине».

За його словами, «будуть спроби опозиції виступати єдиним фронтом».

«Я думаю, що такі переговори вже зараз ведуться в країні. Я думаю, що будуть різного роду зовнішні стимули для того, щоб була організована і дієва опозиція», - підкреслив В.ЛИТВИН.

За його словами, «той, хто має найвищий рейтинг, намагатиметься запропонувати іншим учасникам політичного процесу об`єднатися навколо когось».

«Українське одвічне начало – це об`єднання під когось, а просто об`єднатися практично нереально», - додав голова ВР.

За його словами, сьогодні «великі шанси в опозиційному плані має Юлія ТИМОШЕНКО та її політична сила».

Як вважає В.ЛИТВИН, у процесі проведення реформ «потрібна ефективна опозиція». «Що таке «опозиція»? Це лікування методом акупунктури – колють, але лікують, тому опозиція має бути обов`язково», - підкреслив В.ЛИТВИН.