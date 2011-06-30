Януковичу подарували 60-літрову діжку з токайським вином

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор ОРБАН подарував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ 60-літрову діжку з токайським вином.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в угорському посольстві в Україні Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Міхаль БАЄР.

За його словами, ця діжка є особистим дарунком прем’єр-міністра Угорщини Президенту України і містить токайське самородне вино, яке є одним з благородних вин найвідомішого угорського виноробного регіону.

Як зазначив посол, діжку було виготовлено на Закарпатті традиційним ручним способом. З одного боку на ній зображені герби Угорщини і України, а з іншого – Польщі та України.

Посол Угорщини в Україні пояснив, що подарунок угорського прем’єр-міністра символічно виражає активну співпрацю і узгодженість дій, яка пов’язує Будапешт та Варшаву в ході виконання обов’язків головування в Європейському Союзі. За його словами, тісний зв’язок символізує і той факт, що саме з цим вином святкують у Будапешті завершення керівних повноважень Угорщини, а у Варшаві вітають початок польського головування.

Посол зазначив, що цей подарунок втілює визнання європейських інтеграційних зусиль України, успіхів, досягнутих у процесі зближення ЄС і України. Водночас він виражає і те переконання, що у 2011 році частково в результаті підтримки угорського та польського керівництва ЄС успішно завершаться переговори між Україною та ЄС стосовно угоди про асоціацію та її частини – створення зони вільної торгівлі.

Як повідомлялося, з 1 січня по 30 червня поточного року Угорщина головує у Європейському Союзі, натомість з 1 липня до 31 грудня головуючою в ЄС країною буде Польща.